أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل هل من مات تحت أنقاض المنازل إثر الزلازل له أجر الشهيد؟

وقال الشبل :” أخبرنا النبي عليه السلام عن أسباب الموت بالشهادة، فالمرأة التي تموت في حملها شهيدة، الغريق شهيد، الحريق شهيد، والهدم شهيد”.

وأضاف ” فمن مات بسبب الزلزال بأن سقط عليه الدار أو الجدار ومات بهذا فهو من الشهداء ويأخذ أجرهم إن كان من المسلمين المصلين”.