أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل هل من مات تحت أنقاض المنازل إثر الزلازل له أجر الشهيد؟
وقال الشبل :” أخبرنا النبي عليه السلام عن أسباب الموت بالشهادة، فالمرأة التي تموت في حملها شهيدة، الغريق شهيد، الحريق شهيد، والهدم شهيد”.
وأضاف ” فمن مات بسبب الزلزال بأن سقط عليه الدار أو الجدار ومات بهذا فهو من الشهداء ويأخذ أجرهم إن كان من المسلمين المصلين”.
من مات تحت أنقاض المنازل إثر الزلازل هل له أجر الشهيد؟
– الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبلhttps://t.co/kiyBH5NMZR#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/0fF4DeoLWC
— قناة الرسالة (@alresalahnet) February 20, 2023
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