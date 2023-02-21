قال الخبير في التسويق والرعايات الرياضية د. ريان كركدان أن الدوري السعودي يُشاهد في أكثر من 140 دولة .
وأوضح خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أنه بسبب التغيرات الإيجابية والاستثمارات في القطاع الرياضي أصبح العالم كله يشاهد الدوري.
ولفت إلى أن إنجازات المنتخب السعودي وجلب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عوامل تحفز البنوك لاستهداف الوصول للشرائح الجديدة .
فيديو | الخبير في التسويق والرعايات الرياضية د. ريان كركدان: الدوري السعودي يُشاهد في أكثر من 140 دولة بسبب التغيرات الإيجابية والاستثمارات في القطاع الرياضي.. إنجازات المنتخب السعودي عوامل تحفز البنوك لاستهداف الوصول للشرائح الجديدة #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/Zp0FLRMAV9
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 21, 2023
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