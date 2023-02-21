انتشر الخوف لدى سكان السواحل، في أعقاب الزلازل المتواصلة، من إمكانية حدوث موجة تسونامي، بعد لقطات وثقت انحسار مياه البحر المتوسط بشكل كبير.

وكان سكان لبنان وفلسطين قد شعروا بعدة هزات أرضية في الفترة الأخيرة، وفي هذا الصدد، قال الباحث والأكاديمي سام يوسف: “انحسار المياه من الشواطئ يسبق حدثا كارثيا مرتبطا بزلزال قوي قادم أو تسونامي”.

وأضاف تعليقا على مقطع فيديو لانحسار المياه في عكا: “المرجو الاحتراس لكل إخوتنا الذين يسكنون الشواطئ، وعليهم التوجه مؤقتا إلى داخل المدن لعدة أيام قادمة كإجراء احترازي لضمان سلامتهم وهذا يشمل كل مدن شواطىء شرق البحر المتوسط”، ما أثار مخاوف المواطنين.