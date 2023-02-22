أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة بالمسميات :

– مسؤول بيانات الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، نظم المعلومات، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل تقني أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي منتج أول: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأشارت مجموعة العليان القابضة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هـــــــــــــــــــــــــــــــنا )