وظائف شاغرة بشركة لوسيد موتورز

كشفت شركة لوسيد موتورز (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 62% ) عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف متعددة في المجالات (الإدارية، التقنية، الهندسية) وغيرها.
الوظائف الشاغرة:
1- مراقب مالي.
(Financial Controller Middle East.)
2- مدير العلاقات العامة.
(Public Relations Manager.)
3- مسؤول إداري قطع الغيار.
(Jr. Parts Admin.)
4- منسق الاتصالات التسويقية.
(Jr. Marketing communication Coordinator.)
5- أخصائي عمليات التسجيل.
(Registration Operation Specialist.)
6- منسق الأحداث.
(Jr. Events Coordinator.)
7- أخصائي التشغيل.
(Order Operation Specialist.)
وأفادت الشركة بأن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .
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