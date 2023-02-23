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الخميس23 فبراير

وظائف شاغرة بشركة لوسيد موتورز

منذ 19 دقيقة
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كشفت شركة لوسيد موتورز (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 62% ) عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف متعددة في المجالات (الإدارية، التقنية، الهندسية) وغيرها.

الوظائف الشاغرة:

1- مراقب مالي.
‏(Financial Controller Middle East.)
2- مدير العلاقات العامة.
‏(Public Relations Manager.)
3- مسؤول إداري قطع الغيار.
‏(Jr. Parts Admin.)

4- منسق الاتصالات التسويقية.
‏(Jr. Marketing communication Coordinator.)
5- أخصائي عمليات التسجيل.
‏(Registration Operation Specialist.)
6- منسق الأحداث.
‏(Jr. Events Coordinator.)
7- أخصائي التشغيل.
‏(Order Operation Specialist.)

وأفادت الشركة بأن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .

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