وظائف شاغرة بشركة لوسيد موتورز

كشفت شركة لوسيد موتورز (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 62% ) عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف متعددة في المجالات (الإدارية، التقنية، الهندسية) وغيرها.

الوظائف الشاغرة:

1- مراقب مالي.

‏(Financial Controller Middle East.)

2- مدير العلاقات العامة.

‏(Public Relations Manager.)

3- مسؤول إداري قطع الغيار.

‏(Jr. Parts Admin.)

4- منسق الاتصالات التسويقية.

‏(Jr. Marketing communication Coordinator.)

5- أخصائي عمليات التسجيل.

‏(Registration Operation Specialist.)

6- منسق الأحداث.

‏(Jr. Events Coordinator.)

7- أخصائي التشغيل.

‏(Order Operation Specialist.)

وأفادت الشركة بأن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .