قال المتخصّص في شؤون المناخ والطقس عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن اليوم الخميس هو أول أيام سعـد بلع “العقرب الثانية”؛ مشيرًا إلى أنه النجم السابع من الشتاء وأيامه (13) يومًا.

وأضاف “الحصيني”، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن اليوم يبدأ آخر أنواء الشتاء ويسمى “عقرب الدم”؛ دلالة على أن برده يُدمي ولا يقتل؛ لكن أحيانًا برده شديد يضر المزروعات إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري، وتكثر فيه الأمطار.

وتابع: “يوافق الرابع من برج الحوت؛ حيث تقول العرب: “إذا طلع الحوت، البرد يموت”، وتقول: “إذا طلع بلع اقتحم الربع -ولد الإبل- ولحق أهله الهبع”، وصار في الأرض لمع من العشب، ويكثر فيه الفقع.

واستطرد: “وقت دخول صلاة الظهر قد بلغ أقصى مدى له طوال العام في التأخر، فيه هجرة الدحروج المطوق.