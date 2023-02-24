شددت دلال الدوسري مالكة صالون نسائي، على التحذير من الذهاب إلى الصوالين النسائية التي تقدم خدمات بأسعار زهيدة لعدم اهتمامها بالنظافة.

وقالت الدوسر”، خلال لقائها مع برنامج “الراصد”: إن هناك بعض الصالونات تستخدم أسلوب “5 خدمات بـ100 ريال” لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن.

وأضافت؛” أن الصوالين النسائية التي تتبع هذا الأسلوب لا يوجد بها أي اهتمام بالنظافة، لافتة أن العاملات غير متدربات ولا يقدمن الخدمة على أكمل وجه.”