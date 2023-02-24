كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تسجيل شبكات المحطة القومية لرصد الزلازل، 3 هزات أرضية متتالية بالقرب من مصر، اليوم الجمعة، شعر بها سكان بعض المحافظات في القاهرة والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية

وأفادت بأن الهزات الأرضية جاءت بدرجات متفاوتة من القوة، كان آخرها بقوة 4.9 و4.5 درجة على مقياس ريختر شمال السويس، وسبقتها هزة أخرى بدرجة ضعيفة.

وفي السياق ذاته، أعلنت نشرة الموقع الرسمي للمحطة القومية لرصد الزلازل والمركز الأورومتوسطي، عن هزات أرضية خفيفة في مناطق شمال بورسعيد والإسماعيلية.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر:” أن الهزة الأرضية وقعت في الساعة 12:25 صباحاً بالتوقيت المحلي على بعد 27 كيلومترا شمال مدينة السويس، وعلى عمق 10 كيلومترات وشعر به المواطنون في عدة مناطق بالبلاد”، مُؤكدًا على عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

يُذكر أن خبراء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أكدوا أن مناطق بشمال وشرق البلاد تتعرض لهزات لكنها غير محسوسة ولا يشعر بها المواطنون.