شهدت لبنان صباح اليوم الجمعة حادث مرّوع حيث تم العثور على 3 جثث في منطقة داريا- إقليم الخروب.

وتفصيلاً، كان أحد أبناء البلدة متوجهًا فجر اليوم الجمعة إلى عمله وفوجئ بجاره جثة هامدة على الطريق، وتبين أنه شاب انتحر بعد رمي نفسه من سطح المنزل.

وعلى الفور دخل أهالي البلدة إلى منزله للاطمئنان على زوجته وطفله البالغ من العمر 4 سنوات؛ ليجدوا الصاعقة إذ عمد الشاب إلى قتلهما خنقًا قبل إلقاء نفسه من أعلى السطح.

والجدير بالذكر أن عناصر الأجهزة الأمنية حضرت وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الجريمة.