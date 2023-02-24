وضعت أمريكا عددٍ من التعديلات والقوانين الجديدة لتشديد أنظمة الهجرة واللجوء بداية من منتصف العام الجاري.

وأشارت تقارير أمريكية، إلى أنه يُتوقع أن يتم تنفيذ القوانين الجديدة بداية من شهر مايو المقبل، مضيفة أن الأنظمة الجديدة ستمنع المهاجرين الجدّد من الحصول على الإقامة القانونية (Green Card) داخل الولايات المتحدة بسهولة، ومنع عمليات الاحتيال من قبل اللاجئين والمهاجرين للحصول على الوضع القانوني والجنسية الأمريكية.

وبحسب مصادر مطلعة على مسودة القانون، أنه سيتم فرض مسارات قانونية محدّدة لقبول المهاجرين وطالبي اللجوء من أبرزها إلزام المتقدمين بإثباتات بأنهم طلبوا اللجوء إلى دولة أخرى وتمّ رفضهم وأسباب الرفض.

كما أشارت إلى أن أحد القوانين الجديدة سيمنع المهاجرين أو طالبي اللجوء الذين يتم رفض طلباتهم من المثول أمام قاضي الهجرة إلى جانب تسريع عمليات ترحيلهم من البلاد.