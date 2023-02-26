كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن الحالات التي يستحق فيها المشترك تعويضاً مالياً.

وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن الحالات تشمل عدم تسجيل وتوصيل الخدمة للمستهلك الحالي خلال 5 أيام عمل، وعدم إعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة في الأوضاع العادية، وعدم إعادة الكهرباء بعد السداد.

وتابعت أن الحالات تضمنت تكرار الانقطاع الكهربائي لأكثر من 4 انقطاعات خلال السنة الميلادية على أن يزيد كل انقطاع عن 4 ساعات، وكذلك عدم إشعار المستهلك قبل 48 ساعة من انقطاع الكهرباء المخطط له، وعدم معالجة الشكوى المتعلقة بالفواتير خلال 15 يوم عمل.