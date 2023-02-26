تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم، من الفوز على فريق الدحيل القطري بسبعة أهداف نظيفة ليتأهل بذلك إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وشهد الشوط الأول تقدم اللاعب أوديون إيغالو بهدفين أحدهما في الدقيقة 2 والآخر في الدقيقة 10، بعدها أحرز زميله اللاعب موسى ماريغا الهدف الثالث في الدقيقة 14 تبعه هدف آخر في الدقيقة 27، واختتم سالم الدوسري سلسلة أهداف الشوط الأول بهدف أحرزه في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني رفع الهلال رصيد الأهداف بهدفين سجلهما أيضا “إيغالو” في الدقيقتين 48 و62 ، لتنتهي المباراة بفوز الهلال بسبعة أهداف دون رد، ليتأهل بذلك للمباراة النهائية التي سيواجه فيها فريق أوراوا الياباني.