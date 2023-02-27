شهدت منطقة المطرية في مصر جريمة قتل مرّوعة، حيث أقبل زوج على قتل زوجته وطفلها، بسبب إدمانه المخدرات.

وتفصيلاً، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثتين داخل شقة بنطاق دائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة عمرها 22 سنة وطفل 4 سنوات مقتولين بطعنات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها.

وأكدت مصادر متطلعة أن المتهم كان على شجار دائم بين زوجته؛ بسبب تعاطيه وادمانه المخدرات .