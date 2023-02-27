يلجأ المواطنين المقيمين فى جميع دول العالم للبحث عن سيارات تلائم حياتهم اليومية، لاستيرادها ودخولها مصر، منذ إعلان الحكومة عن قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة.

ويُشار إلى أن القانون الجديد يسمح باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد خمس سنوات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على سعر ومواصفات أقوى سيارات دفع رباعي، داخل المملكة:

1- جي إم سي سييرا

تستمد سيارة جي أم سي سييرا موديل 2022 قوتها من 3 أنواع للمحركات الأول محرك تيربو سعته 2700 سي سي، ينتج قوه قدرها 310 حصان، وعزم أقصى للدوران 471 نيوتن/متر ، متصل بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك.

والمحرك الثاني ثماني الأسطوانات سعته 5300 سي سي، يولد قوة 355 حصانًا، والثالث ثماني الأسطوانات سعته 6200 سي سي، يولد قوة 420 حصانا، وعزم أقصى للدوران 624 نيوتن/متر،

وتتوفر السيارة في المملكة بالأسعار الآتية:

-أوتوماتيك / SLT 2022 بسعر 192,320 ريال

– أوتوماتيك / V8 ELEVATION 2022 بسعر 200,200 ريال .

– أوتوماتيك / AT4 REGULAR 2022 بسعر 263,030 ريال.

٢: نيسان باترول

زودت سيارة نيسان باترول موديل 2023 بمحرك سعة 4000 سي سي، يتج قوة 275 حصان، وعزم أقصي 394 نيوتن/متر، ويستخدم هذا المحرك في نسخ SE

وجاء السيارة بالأسعار الآتية: اما عن اسعار نيسان باترول بالسعودية :

– أوتوماتيك / XE 2023 بسعر 209,999 ريال

– أوتوماتيك / SE T2 2023 بسعر 242,399 ريال

– أوتوماتيك / LE T1 2023 بسعر 261,599 ريال

– أوتوماتيك / SE TITANIUM 2023 بسعر 268,499 ريال

– أوتوماتيك / LE T2 2023 بسعر 288,299 ريال

– أوتوماتيك / SE PLATINUM CITY 2023 بسعر 290,899 ريال

– أوتوماتيك / LE TITANIUM 2023 بسعر 319,199 ريال

– أوتوماتيك / LE PLATINUM CITY 2023 بسعر 377,499 ريال

– أوتوماتيك / NISMO 2023 بسعر 407,499 ريال

٣: فولكس فاجن TOUAREG

تعتمد السيارة على محرك سداسي الأسطوانات على شكل حرف V سعة 3 لترات ينتج 340 حصانًا وعزم دوران يبلغ 430 نيوتن متر.