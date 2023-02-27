أوضح المرشد النفسي والأسري، عادل الغازي، إن ترويج المخدرات على الطلاب ينشط خلال فترة الاختبارات، لاعتقاد البعض أنها تساعدهم على التركيز، وأن هناك 3 أسباب أو ممارسات قد تؤدي لتعاطي الطلبة للمخدرات.

وقال عادل الغازي لبرنامج “اليوم” المذاع على قناة الإخبارية، أن بعض الممارسات الخاطئة التي يقع فيها الطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبارات، والتي قد توقعهم في براثن المخدرات وهي، أولا: الاعتقاد بارتباط السهر بتحقيق النجاح في الاختبارات، وهو مفهوم خاطئ تماما ويجب أن يتغير لدى الطلبة.

وأشار إلى أن الثاني: هو الاعتقاد بارتباط النجاح بالمذاكرة لفترات طويلة جدًا، أو المذاكرة خارج المنزل، بينما الثالث: هو ممارسات يمارسها الآباء داخل المنزل دون شعور منهم، وتؤدي إلى ما يسمى بـ«القلق السلبي»، من خلال مطالبتهم لأبنائهم بتحقيق ما يفوق قدراتهم وإمكانياتهم.

وذكر المرشد النفسي أن المواد المنشطة هي الأكثر رواجا بين الطلبة، مثل مادة الشبو وغيرها، والتي تعمل على تنبيه الجهاز العصبي وزيادة ساعات السهر والطاقة.