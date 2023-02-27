تفاعل الملاكم العالمي السابق مايك تايسون مع أنغام السامري خلال حضوره لنزال الحقيقة بالدرعية.

وأدى الملاكم حركات راقصة تفاعلا من الفرقة التي قدمت بادرت بالغناء، وفقا لـ”العربية”.

يذكر أن مدينة الدرعية ستشهد يوم الأحد المقبل “نزال الحقيقة” على “حلبة الدرعية” بين الملاكمين المحترفين الأميركي جيك بول،ومنافسه البريطاني تومي فيور.