أظهر مقطع فيديو ساخر، كثرة “الحفريات” في شوارع الرياض، فعلق أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف، قائلا إنهم أجروا تجربة على أحد الأحياء الناشئة لمعرفة عدد الحفريات فيه وبعد 5 سنوات.

وأشار الأمير فيصل بن عياف: تبين وجود 64 حفرية مختلفة في مساحة كيلو في كيلو، مشيرا إلى أنهم أعدوا دراسة لمعرفة المشكلة لوضع حل جذري لها.

وتابغ أن هذه الدول لديها مركز محايد مستقل له مجلس إدارة ينظم عملية الحفر، بدل من مجيئ الأمانة للحفر ثم الكهرباء والمياه وغيرها، لافتا إلى أن هذه الدول اتضح اعتمادها على الحفر مرة واحدة ثم تضع جميع الخدمات وتغطي الحفر.