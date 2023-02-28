كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة، عن توفر عدد من الفرص التدريبية الشاغرة للرجال والنساء، في المقر الرئيسي للمركز؛ بمدينة الرياض عبر برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل) .

وأوضح المركز أن الفئات المستهدفة للتوظيف هي:

– خريجي وخريجات البكالوريوس.

وأفاد بأن شروط التقديم هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في التخصصات (الإدارية، التقنية، الهندسية) الموضحة أدناه.

– أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل تمهير.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

وأشار إلى أن التخصصات المتوفرة لحملة البكالوريوس:

– إدارة أعمال.

– لغة إنجليزية.

– محاسبة.

– هندسة ( ميكانيكية – صناعية – كهربائية ).

– علوم حاسب الي.

– نظم معلومات.

– علاقات عامة.

– تسويق.

– موارد بشرية.

– أو ما يعادلها.

وقال أن التقديم متاح الآن وللاطلاع على بقيّة التفاصيل من خلال الموقع .