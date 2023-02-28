كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة، عن توفر عدد من الفرص التدريبية الشاغرة للرجال والنساء، في المقر الرئيسي للمركز؛ بمدينة الرياض عبر برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل) .
وأوضح المركز أن الفئات المستهدفة للتوظيف هي:
– خريجي وخريجات البكالوريوس.
وأفاد بأن شروط التقديم هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في التخصصات (الإدارية، التقنية، الهندسية) الموضحة أدناه.
– أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل تمهير.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
وأشار إلى أن التخصصات المتوفرة لحملة البكالوريوس:
– إدارة أعمال.
– لغة إنجليزية.
– محاسبة.
– هندسة ( ميكانيكية – صناعية – كهربائية ).
– علوم حاسب الي.
– نظم معلومات.
– علاقات عامة.
– تسويق.
– موارد بشرية.
– أو ما يعادلها.
وقال أن التقديم متاح الآن وللاطلاع على بقيّة التفاصيل من خلال الموقع .
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