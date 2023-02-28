أطلقت شركة الخطوط الحديدية السعودية “سار” خدمة التصدير من الميناء الجاف بالرياض.

وأضافت أن ذلك بغرض توفير حلول نقل فعالة وصديقة للبيئة تسهم في تمكين الصناعات الوطنية وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، أن إطلاق خدمة التصدير من الميناء الجاف بالرياض لأول مرة عبر الخطوط الحديدية، سيسهم في دعم وتمكين الصناعات الوطنية.

وأضاف أن ذلك سوف يساهم في تسهيل وصول البضائع السعودية إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز الربط مع خطوط التجارة العالمية.