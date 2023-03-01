فاز مانشستر سيتي على مضيفه بريستول سيتي 3 /صفر، وتأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

كما تخطى فولهام، ضيفه ليدز يونايتد 2 /صفر وفجر بلاكبيرن مفاجئة كبيرة وفاز على ملعب مضيفه ليستر سيتي 2 /1 كما تغلب برايتون على مضيفه ستوك سيتي 1 /صفر.

وعلى ملعب أشتون جيت حسم سيتي فوزه على بريستول المنافس بدوري البطولة الإنجليزية، بهدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني.

وتقمص فيل فودين دور البطولة في فوز سيتي بتسجيله الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 7 و74 وتكفل البلجيكي كيفين دي بروين بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81.

وعلى ملعب كرافين كوتاج، فاز فولهام على ليدز بهدفين سجلهما جواو بالينيا ومانور سولومون في الدقيقتين 21 و56.