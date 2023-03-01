يعد تساقط الشعر من الأعراض “الأقل شهرة” لمرض السكري، فيما حذر أحد الخبراء من أن مرض السكري يمكن أن يعطل دورة نمو بصيلات الشعر.

وتعتبر بعض أعراض ومضاعفات مرض السكري معروفة على نطاق واسع ، مثل زيادة التبول والعطش والإرهاق وفقدان الوزن وفقدان البصر أو عدم وضوح الرؤية ، في حين أحد الأعراض غير المعروفة هو تساقط الشعر.

وذكرت تقارير، أن هناك عدة طرق يمكن أن يؤدي بها مرض السكري إلى تساقط الشعر عن طريق تعطيل دورة نمو بصيلات الشعر، أولاً ، يمكن أن يتسبب مرض السكري في تراكم السكر في الدم ، مما قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية.

ومن الممكن المساعدة في منع تساقط الشعر من خلال ممارسة الرياضة بانتظام فقد تقلل التمارين من مستوى السكريات الموجودة في مجرى الدم ، وتحسن أيضًا توصيل الأكسجين إلى خلايا الجسم ، بما في ذلك بصيلات الشعر.