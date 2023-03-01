شركة الفنار تعلن عن وظائف شاغرة

كشفت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس صيانة ميكانيكية، مهندس إنتاج، مساعد الاختبار والتكليف، مدير البناء، مساح، مهندس مدني، مصمم منتجات، أخصائي عمليات الموارد البشرية، مهندس أول خدمات العملاء.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 28 فبراير 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة الفنار