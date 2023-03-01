نبه هاني العبدلي، استشاري ورئيس قسم المخ والأعصاب بمدينة الملك سعود الطبية، لأبرز العادات والسلبيات التي يمارسها البعض في حياتهم اليومية وتؤثر بالسلب على الذاكرة والتركيز.

وأضاف أن من بين هذه العادات استخدام الهواتف والأجهزة الذكية بشكل متواصل، وتناول الوجبات السريعة والتغذية غير السليمة التي لا تحتوي على العناصر الضرورية للجسم والنوم السيء والنوم غير الكافي، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكد أن نوم الليل يساعد على نقل المعلومات بشكل سهل إلى الذاكرة طويلة المدى، لافتا إلى أن هناك أسباب قد تؤثر على الذاكرة منها أسباب عرضية مثل الحالة النفسية والعاطفية والقلق والتوتر والأدوية الخاصة بعلاج الاكتئاب والجيوب الأنفية أو حرقة المعدة أو الحموضة أو سلس البول، وارتفاع السكر بالدم، ونقص الحديد، وارتفاع الكالسيوم، ونقص فيتامين B12، ومشاكل الغدة الدرقية، وأسباب مرضية مثل الزهايمر.

وكأنك تقدم عقلك للتقاعد المبكر .. د.هاني العبدلي – استشاري ورئيس قسم المخ والأعصاب بمدينة الملك سعود الطبية يكشف عن أبرز العادات والسلبيات التي نمارسها في حياتنا اليومية وتؤثر بالسلب على الذاكرة والتركيز @DRHANI_ALABDALY#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/eDauqotJ0W — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 1, 2023