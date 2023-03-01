أقدمت امراة في تونس على تعنيف أطفال زوجها بالحرق والضرب في أنحاء متفرقة من أجسادهم.

ومن جانبها أذنت النيابة التونسية بتوقيف الرجل وزوجته بعد ثبوت تعرض أطفال تتراوح أعمارهم بين أربع وسبع سنوات إلى العنف الشديد والحرق في أنحاء متفرقة من أجسادهم، وسوء المعاملة من قبل زوجة أبيهم.

وقام مكتب مندوب حماية الطفولة رفقة أخصائية نفسية وأعوان أمن إلى مقر سكنى الجدين للأم وتمت معاينة حالة الأطفال النفسية والبدنيّة، وظهرت آثار عنف شديد وحروق عديدة بأنحاء مختلفة من أجسادهم واشتكى الأطفال من تعرضهم إلى سوء معاملة مستمرة من زوجة والدهم.