وثّق مقطع فيديو لحشود غفيرة في صحن الطواف صباح اليوم الخميس، من معتمري الداخل والخارج وهم يؤدون مناسكهم بكل سهولة ويسر، وسط سكينةٍ رحمانية إلهية ترفرف فوق رؤوس ضيوف الرحمن .

وأظهر المقطع الحشود الغفيرة التي تتكرر مرارًا وتكرارًا في صحن الطواف لأداء مناسك العمرة وسط جو روحاني جميل، وسكينة تملأ جميع ارجاء المكان، رافعين أكفهم بالدعاء رجاءً لأمنياتهم المنتظرة.