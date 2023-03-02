وثّق مقطع فيديو لحشود غفيرة في صحن الطواف صباح اليوم الخميس، من معتمري الداخل والخارج وهم يؤدون مناسكهم بكل سهولة ويسر، وسط سكينةٍ رحمانية إلهية ترفرف فوق رؤوس ضيوف الرحمن .
وأظهر المقطع الحشود الغفيرة التي تتكرر مرارًا وتكرارًا في صحن الطواف لأداء مناسك العمرة وسط جو روحاني جميل، وسكينة تملأ جميع ارجاء المكان، رافعين أكفهم بالدعاء رجاءً لأمنياتهم المنتظرة.
فيديو | راحة البال وسعادة القلب..
بأفواج غفيرة.. معتمرو الداخل والخارج يؤدون مناسكهم وسط سكينةٍ رحمانية إلهية ترفرف فوق رؤوس ضيوف الرحمن#الإخبارية pic.twitter.com/bBqQQfmcyg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 2, 2023
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