أعلنت البحرية الأميركية مصادرة شحنة أسلحة إيرانية غير شرعية.

وأشارت في بيان اليوم الخميس إلى أنها صادرت قاربا إيرانيا في 23 فبراير الماضي بالتعاون مع البحرية البريطانية، في خليج عمان.

كما أوضحت أن القارب المصادر كان يحمل على متنه مكونات صواريخ باليستية ، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

لفتت إلى أن شحنة الأسلحة تضمنت صواريخ 9M133 Kornet الروسية الموجهة المضادة للدبابات، والمعروفة في إيران باسم “Dehlavieh” ، فضلا عن مكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى.