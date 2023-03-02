أكد الناشط المعتقل رضا نوروزي من سجن رجاي شهر، في مكالمة مسجلة مع الناشط المدني يشار تبريزي، أنه تعرض لضغوطات عدة من عناصر الحرس الثوري.

وحمل “نوروزي” المرشد الإيراني، علي خامنئي، المسؤولية المباشرة عن أي مكروه يطاله أو عائلته، قائلا “خامنئي بشكل مباشر عن حياتي وحياة عائلتي”.

كما أكد أن خامنئي وقادة “الجمهورية الإسلامية” مسؤولون بشكل مباشر عن حياته وصحته وحياة عائلته.

وأوضح أنه نُقل إلى زنزانة انفرادية خلال الأيام الأخيرة وقال: قام ضباط مخابرات الحرس بضربي ضرباً مبرحا وتعذيبي وهددوا حياتي، وطلبوا مني الاعتراف بعلاقتي بأحزاب وجماعات معارضة للنظام!”.

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