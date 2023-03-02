أوضح الشيخ د. عبدالله بن عمر السحيباني ، حكم خروج المرأة المعتدة لوفاة زوجها لممارسة الرياضة لتخفيف الوزن.

وقال خلال ظهوره في قناة الرسالة أن الذهاب إلى الأندية الرياضية للمرأة المحادة وممارسة الرياضة مع الناس قد تحتاج إلى التكشف.

وتابع أن الأولى عدم خروج المرأة المعتدة إلا إذا كان الأمر لضرورة صحية ، وكذلك إذا رغبت المرأة المشي في مضمار أو ممشى قريب من أجل صحتها فلا حرج في ذلك.