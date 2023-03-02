أوضح الشيخ د. عبدالله بن عمر السحيباني ، حكم خروج المرأة المعتدة لوفاة زوجها لممارسة الرياضة لتخفيف الوزن.
وقال خلال ظهوره في قناة الرسالة أن الذهاب إلى الأندية الرياضية للمرأة المحادة وممارسة الرياضة مع الناس قد تحتاج إلى التكشف.
وتابع أن الأولى عدم خروج المرأة المعتدة إلا إذا كان الأمر لضرورة صحية ، وكذلك إذا رغبت المرأة المشي في مضمار أو ممشى قريب من أجل صحتها فلا حرج في ذلك.
حكم خروج المرأة المعتدة لوفاة زوجها لممارسة الرياضة لتخفيف الوزن
– الشيخ د. عبدالله بن عمر السحيبانيhttps://t.co/ZcamyTRUSL#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/C3AN4oeyis
— قناة الرسالة (@alresalahnet) March 1, 2023
العجيب ان الزوجة التي مات زوجها تاخذ اجوزة براتب لمدة اربعة اشهر وعشر ايام ثم تجعلها للنزهة والزيارات والسفر والاسواق
لاتجلس في بيتها تقول لايجب الجلوس في البيت
معذرة ولماذا الاجازة اربعة اشهر وعشر ايام براتب اين الدليل من القران والسنة على صرف الراتب
العجيب ان الزوجة التي مات زوجها تاخذ اجوزة براتب لمدة اربعة اشهر وعشر ايام ثم تجعلها للنزهة والزيارات والسفر والاسواق
لاتجلس في بيتها تقول لايجب الجلوس في البيت
معذرة ولماذا الاجازة اربعة اشهر وعشر ايام براتب اين الدليل من القران والسنة على صرف الراتب
العجيب ان الزوجة التي مات زوجها تاخذ اجوزة براتب لمدة اربعة اشهر وعشر ايام ثم تجعلها للنزهة والزيارات والسفر والاسواق