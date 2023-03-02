قال استشاري طب الأسرة، عواد الذايدي، إن الجراد يحتوي على 60% من البروتين.

وأضاف أن الجراد يعد مقويا جنسيا، كما يوجد به دهون ومغناسيوم وكالسيوم وفسفور، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة “الإخبارية”.

وأكد أن النبي صلي الله عليه وسلم قام بتناوله مع الصحابة، مضيفا أن بعض الدول الأوروبية سمحت بتناوله كوجبات في المطاعم.