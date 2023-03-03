كشفت شركة الطيران العماني، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق، للعمل بمجال خدمة العملاء، مع ملاحظة أن الوظائف متاحة للسعوديين فقط.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:
– ممثل خدمة العملاء.
( Agent – Customer Service)
وأفادت الشركة بأن المؤهلات والشروط المطلوبة هي للتقديم هي :
– شهادة الثانوية العامة أو دبلوم جامعي لمدة عامين أو أعلى.
– لا يشترط الخبرة المسبقة (مع الأفضلية لذوي الخبرة).
– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثا وكتابة).
– اتقان الحاسب وبرامج مايكروسوفت أوفيس.
– مهارات إشرافية وإدارة الوقت ممتازة.
ولفتت إلى أن التقديم متاح الآن، على أن ينتهي 8 مارس 2023م، من خلال الموقع الرسمي للشركة: هنا
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