كشفت شركة الطيران العماني، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق، للعمل بمجال خدمة العملاء، مع ملاحظة أن الوظائف متاحة للسعوديين فقط.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

– ممثل خدمة العملاء.

‏( Agent – Customer Service)

وأفادت الشركة بأن المؤهلات والشروط المطلوبة هي للتقديم هي :

– شهادة الثانوية العامة أو دبلوم جامعي لمدة عامين أو أعلى.

– لا يشترط الخبرة المسبقة (مع الأفضلية لذوي الخبرة).

– إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثا وكتابة).

– اتقان الحاسب وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

– مهارات إشرافية وإدارة الوقت ممتازة.

ولفتت إلى أن التقديم متاح الآن، على أن ينتهي 8 مارس 2023م، من خلال الموقع الرسمي للشركة: هنا