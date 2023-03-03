تعتبر النوبات القلبية هي السبب الأكثر شيوعًا للوفاة بين النساء والرجال.

وتختلف النوبات القلبية عند النساء عن تلك التي تحدث عند الرجال، لكن هذا لا يعني أن النساء تعاني من نوبات قلبية أقل.

وتتمثل الأعراض الشائعة في ألم الصدر وعدم الراحة، حيث تشعر النساء بألم الصدر مثل الضيق والتصلب في الجزء العلوي من الجسم ومن الممكن أيضًا الإصابة بنوبة قلبية دون ألم في الصدر.

وتحتاج النساء مقارنة بالرجال إلى إقامة أطول في المستشفى بعد تعرضهن لأزمة قلبية، كما أن النساء أكثر عرضة للوفاة مقارنة بالرجال.

وتتضمن الأعراض والعلامات التحذير من النوبة القلبية لدى النساء :

آلام الرقبة والفك والكتف وأعلى الظهر أو أعلى البطن (البطن)

ضيق في التنفس

ألم في أحد الذراعين أو كليهما

الغثيان أو القيء

التعرق

خفة الرأس أو الدوخة

تعب غير عادي

حرقة في المعدة (عسر الهضم)