قال المحامي محمد الضبعان، إن مدير مجموعة “واتساب” يعتبر المسؤول قانونًا عن أي مخالفات أمنية أو أخلاقية تحدث داخل المجموعة.

وشدد الضبعان في تصريحات تلفزيونية، على أن مدير المجموعة هو عرضة لأن يتم القبض عليه وسجنه وفق القانون.

وأضاف: “بل أكثر من ذلك، يمتد العقاب لصاحب شبكة الواي فاي في حال تمت أي مخالفة موجبة للمساءلة عن طريق شبكته الخاصة”.