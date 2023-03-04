استعرضت تيسلا أحدث نسخة من شاحنة سايبرتراك الكهربائية الفريدة من نوعها قبل يوم المستثمر في الولايات المتحدة.

وتعتبر هذه النسخة التجريبية الأحدث من شاحنة تيسلا، والتي تظهر بالعديد من التفاصيل الهامة خاصة مع تصميم مقصورة القيادة الحديث.

وظهرت شاحنة تيسلا سايبرتراك من قبل بالعديد من الصور التجسسية خلال الفترة الأخيرة، ولكن لم تظهر من قبل بوضوح أمام العامة هكذا بهيكلها القريب جداً من الإنتاج، استعداداً للإطلاق الرسمي للشاحنة في الأسواق العالمية.

ويتأثر التصميم الداخلي لشاحنة تيسلا كثيراً بالتصميم الخارجي، حيث نشاهد العديد من الخطوط التصميمية الحادة مع لغة تصميم بسيطة.

وجاءت تيسلا سايبرتراك بدون تغيرات تصميمية كبيرة، ولكن تظهر العديد من الكاميرات والمستشعرات الخارجية على جميع أنحاء الشاحنة الكهربائية.