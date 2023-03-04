سخر أنصار اللاعب المغربي مدافع باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، من الفتاة التي اتهمته بالاغتصاب.

ودافع محبو حكيمي عنه ضد تلك الفتاة التي ادعت أنه اغتصبها، طارحين عددا لا يحصى من الأسئلة.

وأكد أنصار حكيمي أن القضية مجرد ابتزاز، فيما شكك آخرون بكلام الشابة التي ذكرت في التحقيقات معها أنها قصدت بيته ليل 26 فبراير الماضي، لكنه بدأ بتقبيلها والتحرش بها، فحاولت الفرار منه، وركضت راحلة.

وقال أحدهم ساخراً: “يبدو أنها أسرع من لاعب كرة القدم حكيمي!”.

وكانت الشابة زعمت أنها تعرضت للاغتصاب في منزل اللاعب، يوم السبت 25 فبراير الماضي، لتتوجه في اليوم التالي إلى مركز للشرطة، لكنها أكدت حينها أنها لا تريد تقديم شكوى.