أكدت العلامة التجارية الإيطالية لامبورجيني أن سيارتها الشهيرة ميورا ” Miura” تعد أجمل إصدارتها على الإطلاق، فقد كانت أسطورة في عصرها، وأصبحت عبارة عن قطعة أثرية نادرة مع مرور الوقت، لذلك في عام 2016 ، قررت شركة صناعة السيارات الاحتفال بإرث السيارة بتكريم مبني على سيارة أفينتادور.

ويعتبر Aventador LP700-4 Miura 50 Homage Edition واحدًا من 50 سيارة فقط تم تصنيعها على الإطلاق، وهو مدعوم من لامبورجيني بمحرك سعة 6.5 لترًا.

تتميز السيارة بجميع التقنيات التي قد تحتاجها من لامبورجيني، بما في ذلك المقاعد المدفأة القابلة للتعديل كهربائياً والمكسوة بجلد Terra Emiliaالذي يتميز بتطريز “Miura 50” في ظهور المقاعد.

والجدير بالذكر أنه تم تسليم النموذج الجديد إلى Gold Coast Exotic Importsفي شيكاجو.