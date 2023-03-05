كشفت مجموعة هاكا للإستشارات وخدمات الأعمال، عن طرح أكثر من (100) وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في عدة مجالات إدارية، هندسية وتقنية.

وأوضحت المجموعة أن المجالات الوظيفية المتوفرة هي:

– وظائف إدارية.

– وظائف تقنية.

– وظائف هندسية وفنية.

– وظائف أخرى متعددة.

وأفادت بأن التخصصات المستهدفة هي:

– المالية.

– القانون.

– سكرتارية

– المحاسبة.

– رياضيات.

– كيمياء.

– احصاء.

– اقتصاد.

– إدارة الأعمال.

– صحافة وإعلام.

– إدارة لوجستيات.

– سلسلة الإمداد.

– إدارة المشاريع.

– الموارد البشرية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .