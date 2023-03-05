كشفت مجموعة هاكا للإستشارات وخدمات الأعمال، عن طرح أكثر من (100) وظيفة شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في عدة مجالات إدارية، هندسية وتقنية.
وأوضحت المجموعة أن المجالات الوظيفية المتوفرة هي:
– وظائف إدارية.
– وظائف تقنية.
– وظائف هندسية وفنية.
– وظائف أخرى متعددة.
وأفادت بأن التخصصات المستهدفة هي:
– المالية.
– القانون.
– سكرتارية
– المحاسبة.
– رياضيات.
– كيمياء.
– احصاء.
– اقتصاد.
– إدارة الأعمال.
– صحافة وإعلام.
– إدارة لوجستيات.
– سلسلة الإمداد.
– إدارة المشاريع.
– الموارد البشرية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .
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