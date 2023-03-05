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الاحد5 مارس

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة

منذ 27 دقيقة
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أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة، عن توفر وظائف قانونية وإدارية وتقنية وهندسية – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت المدينة أن الوظائف الشاغرة المتوفرة هي:

1- مدير الخدمات العامة.
‏(General Services Manager)
2- محلل نظم تقنية المعلومات.
‏(IT System Analyst)

3- محلل مالي.
‏(Financial Analyst)
4- محاسب.
‏(Accountant)
5- مسؤول استقطاب المواهب.

6- مسؤول الإعلام والاتصال المؤسسي.
‏(Sr. Media & Corporate Communications Officer)
7- مستشار قانوني.
‏(Sr. Legal Advisor)، وغيرهم

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع الرسمي حتى الاكتفاء من العدد المطلوب.

 

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