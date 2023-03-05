وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة، عن توفر وظائف قانونية وإدارية وتقنية وهندسية – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضحت المدينة أن الوظائف الشاغرة المتوفرة هي:
1- مدير الخدمات العامة.
(General Services Manager)
2- محلل نظم تقنية المعلومات.
(IT System Analyst)
3- محلل مالي.
(Financial Analyst)
4- محاسب.
(Accountant)
5- مسؤول استقطاب المواهب.
6- مسؤول الإعلام والاتصال المؤسسي.
(Sr. Media & Corporate Communications Officer)
7- مستشار قانوني.
(Sr. Legal Advisor)، وغيرهم
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع الرسمي حتى الاكتفاء من العدد المطلوب.
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