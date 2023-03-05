وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة، عن توفر وظائف قانونية وإدارية وتقنية وهندسية – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت المدينة أن الوظائف الشاغرة المتوفرة هي:

1- مدير الخدمات العامة.

‏(General Services Manager)

2- محلل نظم تقنية المعلومات.

‏(IT System Analyst)

3- محلل مالي.

‏(Financial Analyst)

4- محاسب.

‏(Accountant)

5- مسؤول استقطاب المواهب.

6- مسؤول الإعلام والاتصال المؤسسي.

‏(Sr. Media & Corporate Communications Officer)

7- مستشار قانوني.

‏(Sr. Legal Advisor)، وغيرهم

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع الرسمي حتى الاكتفاء من العدد المطلوب.