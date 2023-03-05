أوضحت دراسة علمية حديثة مدة المشي المثالية التي تؤدي إلى إطالة العمر.

وكشفت الدراسة، التي أجراها فريق ياباني على 4165 شخصاً تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، أن المشي نحو 5 إلى 7 آلاف خطوة يومياً يطيل العمر الافتراضي للأشخاص اليابانيين المسنين.

وقال الفريق :” أن المشي نحو 5 إلى 7 آلاف خطوة يعادل نحو ساعة من المشي”، مُشيرًا إلى أنها المدة المثلى لطول عمر اليابانيين.

وتم نشر النتائج التي توصل إليها الفريق الياباني في النسخة الرقمية من مجلة «إم إس إس أي» الأمريكية للطب والعلوم في الرياضة والتمارين في أوائل فبراير الجاري.

وأوضحت النتائج أن المشي يخفف القلق والاكتئاب، ويجعل العظام أقوى، ويساعد على مرونة المفاصل وتقوية العضلات، بالإضافة إلى خفض الكوليسترول، والوقاية من الأمراض والسمنة