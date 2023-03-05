أقرّ تنظيم القاعدة الإرهابي، اليوم الأحد، بمقتل قيادي بارز يدعى حمد بن حمود التميمي، في غارة قال إن الأمريكيين نفذوها في مأرب شمال اليمن الشهر الماضي.

وكان مسؤولان حكوميان في اليمن، قد أفادا بمقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة حمد بن حمود التميمي في غارة يشتبه بأنها أمريكية في قرية في محافظة مأرب في اليمن.

وأعلن التنظيم أن التميمي المعروف أيضا باسم “عبدالعزيز العدناني”، قتل في غارة شنتها طائرة دون طيار في 26 فبراير، واستهدفت منزله في محافظة مأرب في شمال البلاد.

وكان التميمي يشغل منصب رئيس شورى التنظيم، وكان “مسؤولا إعلاميا” في التنظيم وقام في السابق بإدارة عمليات خارجية للتنظيم تشمل استهداف مصالح أمريكية.