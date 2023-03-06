استقبلت فتاة خبر طلاقها في اليوم الذي لطالما يحلم به كلُ منا أن يجد شريك حياته مساندًا له، حيث أنها استقبلت رسالة في يوم تخرجها من شريك حياتها فبدلاً من أن يبارك لها، أرسل لها “ أنتِ طالق”.

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة وهي توثق لحظة طلاقها بـ رسالة على “واتساب” في يوم تخرجها من الجامعة.

وأظهر الفيديو لقطات من تطبيق واتساب الخاص بالفتاة وقد وصلتها رسالة الطلاق من زوجها: “الو أنتِ طالق”، بينما هي ترد عليه”أبرك الساعات”.

ووثقت الفتاة لحظات انطلاقها للاحتفال بتخرجها من الجامعة “بعدما تلقت رسالة من زوجها بالطلاق، قائلة طلقني في يوم تخرجي وطلعت احتفلت وتعشيت.

يُذكر أن المقطع حصد آلاف المشاهدات، والتعليقات التي تتضمن رسائل دعم للفتاة على الموقف الصعبة الذي عاشته.