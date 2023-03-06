حسمت نتائج قرعة كأس الملك سلمان للأندية العربية المواجهات التي ستشهدها البطولة بنسختها لعام 2023.

وجاءت نتائج القرعة الدور الأول كالتالي:

-الشباب السعودي ضد القوة الجوية العراقي

-طلائع الجيش ضد أهلي طرابلس

-النهضة ضد شباب الخليل

-فحمان ضد الاتحاد المنستيري

-المحرق ضد السيب

– نواذيبو ضد شباب الأردن

– الكويت ضد شبيبة ساورة

– الشباب ضد القوة الجوية

-الجيش ضد الاتحاد

-البرج ضد الوحدة

-المريخ ضد تشرين

-الهلال ضد المنامة

– الصفاقسي ضد قطر

كما بينت القرعة مستويات الأندية المشاركة في البطولة، وهي كالتالي:

“المجموعة الأولى”:

الترجي

الاتحاد السعودي

الشرطة

الهلال السوداني/ المنامة – الصفاقسي/ قطر

المجموعة الثانية”:

الوداد

الهلال

السد

(طلائع الجيش/أهلي طرابلس – النهضة/ شباب الخليل)

“المجموعة الثالثة”:

الزمالك

النصر

( الشباب/ القوة الجوية – المريخ/ تشرين)

— (فحمان/ الاتحاد المستيري – المحرق/ السيب)

“المجموعة الرابعة”:

الرجاء

شباب بلوزداد

— المتأهل من التصفيات

— المتأهل من التصفيات