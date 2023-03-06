حسمت نتائج قرعة كأس الملك سلمان للأندية العربية المواجهات التي ستشهدها البطولة بنسختها لعام 2023.
وجاءت نتائج القرعة الدور الأول كالتالي:
-الشباب السعودي ضد القوة الجوية العراقي
-طلائع الجيش ضد أهلي طرابلس
-النهضة ضد شباب الخليل
-فحمان ضد الاتحاد المنستيري
-المحرق ضد السيب
– نواذيبو ضد شباب الأردن
– الكويت ضد شبيبة ساورة
– الشباب ضد القوة الجوية
-الجيش ضد الاتحاد
-البرج ضد الوحدة
-المريخ ضد تشرين
-الهلال ضد المنامة
– الصفاقسي ضد قطر
كما بينت القرعة مستويات الأندية المشاركة في البطولة، وهي كالتالي:
“المجموعة الأولى”:
الترجي
الاتحاد السعودي
الشرطة
الهلال السوداني/ المنامة – الصفاقسي/ قطر
المجموعة الثانية”:
الوداد
الهلال
السد
(طلائع الجيش/أهلي طرابلس – النهضة/ شباب الخليل)
“المجموعة الثالثة”:
الزمالك
النصر
( الشباب/ القوة الجوية – المريخ/ تشرين)
— (فحمان/ الاتحاد المستيري – المحرق/ السيب)
“المجموعة الرابعة”:
الرجاء
شباب بلوزداد
— المتأهل من التصفيات
— المتأهل من التصفيات
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