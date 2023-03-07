وجه استشاري أمراض الباطنية والقلب الدكتور أنفال البراك عدة نصائح وإرشادات مهمة لمرضى القلب

وقال البراك :” أول أمر يجب أن يهتم به مرضى القلب هو النظام الغذائي، حيث يجب أن يحوي على الخضروات والفواكه و الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، كما يجب أن تكون وجباتهم متعددة خلال اليوم من ثلاث إلى خمس وجبات”.

وأضاف ” كما يجب على مرضى القلب التقليل من النشويات والسكريات لأنها تتحول في الجسم إلى دهون قد تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول مما ينتج عنه تأثير سلبي على القلب وارتفاع ضغط الدم “.