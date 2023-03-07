قالت المحامية خلود الغامدي، إن زواج المسيار غير الموثق في المحكمة قد يؤدي لسلسة من القضايا في المحاكم.

وأضافت أن زواج المسيار يعد شرعي لكنه يختلف عن الزواج العادي في أن الزوجة تتنازل عن بعض حقوقها مثل حقها في الإنجاب والنفقة والمبيت، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأشارت إلى أن الزواج قد ينتج عنه أولاد، وفي حال عدم توثيق الزواج في المحكمة وبطاقة العائلة فقد تدخل المرأة في سلسلة من القضايا بدء من قضية إثبات الزواج مرور بالنفقة وإثبات النسب، كما أن بعض السيدات يشعرن بالندم بعد فترة بسبب التخلي عن حقوقهن.

وأكدت أن الزواج بنية الطلاق يعد باطل وهو مختلف تماما عن زواج المسيار، مضيفة أن بعض الشباب يلجأ لزواج المسيار بسبب غلاءالمعيشة وعدم قدرته على تحمل تكاليف الزواج العادي.

ولفتت إلى أن المرأة يمكن أن ترث زوجها في زواج المسيار لكونه زواج صحيح، مضيفة أنه في حال إنكار الزوج للطفل في زواج المسيار من حق الزوجة اللجوء للمحكمة لإثبات النسب.

المحامية خلود الغامدي : في حال إنكار الزوج للطفل في زواج المسيار من حق الزوجة اللجوء للمحكمة لإثبات النسب .. وفي هذه الحالة يتحول إلى زواج شرعي@kholoudlawyer #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/L5Ci2DpIJw — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 7, 2023

المحامية خلود الغامدي : زواج المسيار يكون بمأذون وموثق بالمحكمة، لكن في حال عدم التوثيق هذه أبرز المشكلات التي تلي الزواج @kholoudlawyer #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/hn8HnCcAoE — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 7, 2023