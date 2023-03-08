أصدرت شركة “أبل” الأمريكية نسخة من هاتفي “آيفون 14″ و”آيفون 14 بلس” باللون الأصفر الجديد، لافتة إلى أنه سيكون متاحاً للبيع يوم 14 مارس الجاري.

ويعد آخر إصدار للون الأصفر في سلسلة آيفون 11، حيث تسعى الشركة زيادة المبيعات من خلال إطلاق لون جديد كما جرت العادة بشكل سنوي، بينما ذكرت أن “آيفون 14 بلس” يوفر أطول عمر بطارية في جهاز آيفون على الإطلاق.

وقال نائب رئيس الشركة لتسويق المنتجات حول العالم، بوب بورشرز، أن التشكيلة الجديدة تمثل إضافة مشوقة، متابعًا: “يجتمع عمر البطارية الاستثنائي، والتصميم خفيف الوزن، والكاميرا الاحترافية وتصوير الفيديو، مع إمكانات الأمان غير المسبوقة، وخدمة طوارئ “إس أو إس” عبر القمر الصناعي.