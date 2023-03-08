أوضح مدير مركز الصافية الصحي أسامة الشنقيطي أن المعتمر الباكستاني توقف قلبه لمدة 10 دقائق، مؤكداً أن فريق الإنقاذ والتدخل السريع نجح في إنقاذه.

وقال الشنقيطي :” المريض وصل بدون أي علامات حيوية وكان قلبه متوقف ولكن الفريق تعامل معه حتى عاد النبض وتحسنت حالته ومن ثم تم نقله إلى المستشفى”.

وقال الشنقيطي :” هذه الحالة هي السابعة خلال موسم العمرة، كما أن الفريق مهيئ للتعامل مع هذه الحالات، حيث تم إنقاذ أرواح كثيرة جدا بفضل الله “.