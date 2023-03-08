أوضح مدير مركز الصافية الصحي أسامة الشنقيطي أن المعتمر الباكستاني توقف قلبه لمدة 10 دقائق، مؤكداً أن فريق الإنقاذ والتدخل السريع نجح في إنقاذه.
وقال الشنقيطي :” المريض وصل بدون أي علامات حيوية وكان قلبه متوقف ولكن الفريق تعامل معه حتى عاد النبض وتحسنت حالته ومن ثم تم نقله إلى المستشفى”.
وقال الشنقيطي :” هذه الحالة هي السابعة خلال موسم العمرة، كما أن الفريق مهيئ للتعامل مع هذه الحالات، حيث تم إنقاذ أرواح كثيرة جدا بفضل الله “.
فيديو | مدير مركز الصافية الصحي أسامة الشنقيطي لـ #الإخبارية: المعتمر الباكستاني توقف قلبه لمدة 10 .. وفريق الإنقاذ والتدخل السريع نجح في إنقاذه وتعد هذه الحالة الـ 7 منذ بداية موسم العمرة#برنامج_اليوم pic.twitter.com/sr0CzWa2fM
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) March 8, 2023
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