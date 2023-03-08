لقي رجل أمريكي مصرعه، عقب إصابته بالأميبا آكلة الدماغ، جراء ممارسته عادة شائعة.

وأوضحت الهيئات الطبية بفلوريدا، أن الرجل أصيب بالأميبا آكلة الدماغ، عن طريق أنفه، جراء غسله لجيوبه الأنفية، باستخدام مياه الصنبور، والتي يرجح أنها كانت ملوثة بها.

وأفادت وزارة الصحة في فلوريدا، في الـ 23 من فبراير الماضي، بأنها تبحث في كيفية إصابة الرجل بالعدوى، وتعمل بالشراكة مع الجهات المختصة على تنسيق إجراء أية تغيرات تجدها ضرورية لاحتواء البكتيريا ومنع انتشارها.

وأشارت الهيئة الطبية، إلى أن هذه كانت الحالة الأولى، لإصابة شخص بالأميبيا عبر مياه الصنبور في فلوريدا، كما أنها أول حالة يتم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة هذا العام، والأولى في الشتاء.