علق البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على خسارة فريقه أمام الاتحاد بهدف نظيف.

وظهر تاليسكا، في بث مباشر عبر برنامج “vidacast”؛ بعد دقائق من نهاية مباراة النصر والاتحاد؛ حيث قال: “ألعب في نادي رائع جداً ويقدم لي الدعم الذي أحتاجه، للأسف خسر 1-0 كنت أشاهد المباراة على هاتفي”.

وقال اللاعب البرازيلي: “خسرنا أمام النادي الذي نتنافس معه وهم لديهم لاعبين بجودة عالية، هذا العام هو عام الحصاد”، فيما قام تاليسكا، خلال البث المباشر، بـ”تقليد” صوت زملاءه في نادي النصر، أثناء النوم، خلال تواجدهم في معسكرات الفريق الأول.

وفجّر أندرسون تاليسكا، مفاجأة من العيار الثقيل؛ عندما أعلن شفائه من الإصابة في العضلة الخلفية؛ بعد جلستي علاج فقط، مضيفًا: “شُفيت من الإصابة، بدرجة أنني لا أحتاج إلى جلسة علاجية ثالثة”؛ الأمر الذي تفاعل معه الجمهور النصراوي، بشأن أن اللاعب، كان بإمكانه المشاركة في الكلاسيكو، إذا لم يتم السماح له بالسفر إلى البرازيل.