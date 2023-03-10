كشفت كوريا الشمالية اليوم الجمعة، أن زعيمها كيم جونغ أون تفقد أمس برفقة ابنته تدريبات هجومية بالذخيرة الحية لوحدة مدفعية، لافتًا على ضرورة الرد على نحو ساحق على أي “استعدادات حرب من قبل العدو.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية (KCNA) :” أن كيم وجه ميدانيا وحدة مدفعية هواسونغ المكلفة بمهمة عملياتية للجيش الشعبي الكوري على الجبهة الغربية في 9 مارس وشاهد تدريبات هجومية”.

وأشارت إلى أن كيم شدد على “ضرورة البقاء في حالة يقظة دائما لجميع أنواع التحركات المحمومة للاستعداد للحرب التي يقوم بها العدو مؤخرًا والحفاظ على القدرة القوية والتدرب عليها بثبات للاستجابة على نحو ساحق لهذه التحركات.

كما قام زعيم كوريا الشمالية بالوقوف على الموقف الفعلي للاستجابة الحربية للسرية الثامنة للهجوم بالذخيرة الحية التابعة للوحدة المكلفة بضرب مطار عمليات العدو في اتجاه الجبهة الغربية”.

والجدير بالذكر أنه تم إجراء تدريب “ردع الحرب” وأخذ زمام المبادرة في الحرب، من خلال تكثيف تدريبات المحاكاة المختلفة لحرب حقيقية بشكل مطرد وبطريقة متنوعة في مواقف مختلفة.