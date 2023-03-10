احتفلت أسرة حسن سالم المالكي بمحافظة الدائر بني مالك بمنطقة جيزان بيوم العلم الذي يوافق الاحتفال به يوم غد السبت الموافق11 مارس.

وعبر حسن المالكي عن اعتزازه بهذا اليوم وقال :”بكل الحب والوفاء والولاء نحتفل اليوم بمناسبة يوم العلم، ولقد صدر أمر ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله عن اعتبار يوم 11 من شهر مارس من كل عام يوما للعلم السعودي أعتزاز بذكرى رفع العلم السعودي”.

وأضاف :”أن الأسرة هي اللبنة الأولى في صناعة وتكوين شخصية الفرد والمحافظة على سلامة فطرته وأخلاقياته وسلوكياته منذ نشأته فالأسرة ليس دورها تأمين الطعام والشراب والمأوى والملبس فحسب فالأسرة دورها مهم بالمجتمع فأذا صلحت الأسرة صلح الأبناء وأذا صلح الأبناء صلح المجتمع”.

وتابع :”إننا نحتفل اليوم بيوم العلم السعودي علم الفخر والأعتزاز، علمنا هويتنا، حين تقف أمام العلم فأنت تقف أمام تاريخ عريق وحضارة، حين تقف أمام العلم تذكر شهامة وشجاعة آل سعود الذين حملو الرسالة وصانو الأمانة وحملو الراية فصارو مثلا للبسالة يضرب .. فعز الله بهم الدين لأنهم أعتزو بـ “لا إله الإ الله محمد رسول الله”، حين تقف أمام العلم فأنت تقف أمام أصدق رمز للعقيدة.

وأضاف :”يتزين علمي باللون الأخضر العطاء والجود وبالسيف القوة والعدل.. ويتزين علمي بعنوان الإسلام وشهادة الحق لا إله الإ الله محمد رسول الله، لو وضعت في كفه والسموات السبع والأرضين السبع في كفه لرجحت بهن لا إله الإ الله ..إنها النور المسطر الذي رفعه الملك عبدالعزيز رحمه الله ورافقه في كفاحه لتوحيد البلاد وجعلها راية خفاقة تحكي قصة جهاده

يجب علينا كأبناء هذا الوطن أن نفخر بهذا العلم فالعلم هو هويتنا..ونحافظ على مكانته وعدم إهانته حسا ومعنى ..ولا نقبل أي إساءة له ولمن ينتمي إليه”.

وأردف:” العلم يبقى شامخا ولا يمكن أن يرى منكسا ولا يقبل النزول إلى أنصاف السواري، وبمناسبة يوم العلم أقمنا هذا الحفل المتواضع واستعنا بالله وبتوفيقه وما توفيقي الإ بالله عليه توكلت وإليه أنيب”.

وأكد أنهم أقاموا هذا الحفل داخل المنزل ليغرسوا بالأبناء معنى العلم وحب العلم والإنتماء والولاء، وتخللها الكلمات بهذه المناسبة والشعارات والأعلام والمشاعر الصادقة تجاه العلم وحب العلم وقادة هذا الوطن بمناسبة يوم العلم للأمانة.

واختتم حديثه قائلا :”بلغو هالرسالة لقائد هالوطن الملك سلمان وولي عهده إننا بمشيئة الله إنا على العهد باقون ودمائنا وأرواحنا وأبنائنا فداء فهم عزنا وفخرنا..وبمناسبة يوم العلم السعودي..نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمدبن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ..وإلى سمو وزير الداخلية صاحب السموالملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وللأسرة الحاكمة كافة”.

كما رفع التهاني لسمو أمير منطقة جيزان صاحب السمو الملكي الأمير محمدبن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمدبن عبدالعزيز بن محمدبن عبدالعزيز آل سعود وإلى الشعب السعودي العظيم.