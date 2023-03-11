تتردد أنباء عن شراكة قطرية سعودية تنقل حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين لمجموعة “beIN” بداية من الموسم الجديد 2023-2024.

وأفادت الأنباء بانتهاء كافة التفاصيل وتوقيع عقود الشراكة القطرية السعودية لنقل حقوق بث مباريات الدوري السعودي لمجموعة “beIN” بداية من الموسم المقبل.

وأكدت أن الاتفاق تم بشكل نهائي، والعقود بين الطرفين وقعت، وفي انتظار الإعلان الرسمي من قبل الجانبين.

يُذكر أن الدوري السعودي للمحترفين، أصبح تحت أنظار العالم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى صفوف فريق النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، كما ارتبطت أسماء عديدة من نجوم العالم بالانتقال إلى دوري روشن خلال الموسم المقبل.